Eski Brezilya Başkanı Bolsonaro'ya 27 Yıl Hapis Cezası

ESKİ Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya 2022 seçimlerini kaybettikten sonra demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu darbe girişiminde bulunma suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Davaya bakan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'nun suçlu olduğuna hükmetti. Bolsonaro'nun 'darbe planı kurmak, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütüne üyelik, devlet malına ve tescilli kültürel miras alanlarına zarar vermek' suçlarından mahkum edildiği bildirildi.

Şu anda ev hapsinde bulunan 70 yaşındaki Bolsonaro'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada, verilen cezanın 'saçma derecede aşırı' olduğunu belirtilerek, gerekli itirazların yapılacağı kaydedildi.