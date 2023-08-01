Eski Azerbaycan Başbakanı Suret Hüseynov'un Cenazesi Bakü'ye Gönderilecek

ESKİ AZERBAYCAN BAŞBAKANI SURET HÜSEYNOV'UN CENAZESİ BAKÜ'YE GÖNDERİLECEK - 2

Rojda ALTINTAŞ - Erdi DEMİR- /İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda Moldova'ya gitmek için bekleyen Eski Azerbaycan başbakanlarından Suret Hüseynov bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Huseynov'un cenazesi için damadı Kamuran Mehmedov ve arkadaşı Sinan Kaya, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na geldi. Hüseynov'un cenazesi işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Bakü'ye götürülecek.

Dün sabah saatlerinde Moldova'daki tedavisine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Azerbaycan'ın eski başbakanlarından Suret Hüseynov, ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan özel bir hastaneye sevk edilen Hüseynov, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseynov'un cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Akşam saatlerinde Bakü'ye götürülmesi planlanan cenaze için yakınları Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini sürdürüyor.

Hüseynov ile baba oğul gibi olduklarını belirten Sinan Kaya, "Baba oğul gibiydik, arkadaştık dosttuk maalesef dün kaybettik. Son 1 senedir rahatsızdı, nasıl bu duruma düştüğünü de bilmiyoruz. Midesinde bir sıkıntı vardı. 6 ay önce Samsun'da stent takılıyor anjiyo oluyor Safra kesesinde de problem oluyor. Tekrar Moskova'ya gitti, bazen orada bazen burada yaşıyordu. Rahatsız ediyor safra kesesindeki şey. O da mide delinmesine yol açıyor. En son 4-5 ay önce telefonla görüştüm. Organ yetmezliği başlıyor organ yetmezliği olunca da kalp duruyor. Dün sabah tedavisine Moldova'da devam etmek için İstanbul'a geliyor, beklerken kalp krizi geçiyor. Ambulansta kalbi tekrar çalışıyor, Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tekrar bir kalp krizi geçiriyor. Doktorlar bir daha müdahale ediyor. Orada yanında kimse olmadığı için, genel olarak kalbe bakıyorlar, mideye bakmıyorla, naklettik. Yaklaşık 35 dakika sonra anjiyo başlayacak diye diğer doktor arkadaşlarımızı da organize ettik. Onlar da gelecekti ama kaybettik. Bugün akşam Bakü'ye gidecek. Yaklaşık 12- 13 yıldır tanışıyoruz Türkiye'de herşeyiyle ben ilgileniyordum " dedi.