Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binasında dikkat çeken bir protesto yaşandı. ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapmış eski çavuş Brian McGuinness, İsrail'e verilen destek ve İran'la yaşanan gerilimi protesto etti.

Protesto sırasında "İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan McGuinness, ABD'nin başka bir ülke adına yeni bir savaşa girmemesi gerektiğini savundu.

GÜVENLİKLE ARBEDE YAŞANDI

Kongre binasında gerçekleşen protesto üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek McGuinness'i binadan çıkardı. Olay sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığı ancak ciddi bir olayın meydana gelmediği bildirildi.

ABD'DE SAVAŞ GERİLİMİ

ABD'nin Orta Doğu politikası ve İran'la yaşanan gerilim son dönemde ülkede siyasi tartışmaların odağında bulunuyor. Özellikle bazı aktivistler ve savaş karşıtı gruplar, Washington yönetiminin bölgedeki askeri adımlarını eleştiriyor.

Kongre binasında yaşanan bu protesto da ABD'nin İsrail politikası ve İran'la olası bir çatışma ihtimali konusunda ülkedeki tartışmaların sürdüğünü bir kez daha gündeme taşıdı.