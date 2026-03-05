Haberler

Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz

Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz Haber Videosunu İzle
Eski askerin protestosu Kongre'yi karıştırdı: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'li eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Washington'daki Kongre binasında İsrail'i protesto etti. "İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz" diyen McGuinness, güvenlik görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Protesto, ABD'nin Orta Doğu politikası ve İran'la yaşanan gerilimle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Kongre binasında dikkat çeken bir protesto yaşandı. ABD Deniz Piyadeleri'nde görev yapmış eski çavuş Brian McGuinness, İsrail'e verilen destek ve İran'la yaşanan gerilimi protesto etti.

Protesto sırasında "İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz" ifadelerini kullanan McGuinness, ABD'nin başka bir ülke adına yeni bir savaşa girmemesi gerektiğini savundu.

GÜVENLİKLE ARBEDE YAŞANDI

Kongre binasında gerçekleşen protesto üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek McGuinness'i binadan çıkardı. Olay sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığı ancak ciddi bir olayın meydana gelmediği bildirildi.

ABD'DE SAVAŞ GERİLİMİ

ABD'nin Orta Doğu politikası ve İran'la yaşanan gerilim son dönemde ülkede siyasi tartışmaların odağında bulunuyor. Özellikle bazı aktivistler ve savaş karşıtı gruplar, Washington yönetiminin bölgedeki askeri adımlarını eleştiriyor.

Kongre binasında yaşanan bu protesto da ABD'nin İsrail politikası ve İran'la olası bir çatışma ihtimali konusunda ülkedeki tartışmaların sürdüğünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar

İran'dan dev misilleme! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçıyor
Trump'a senatodan tam savaş yetkisi

Korkulan oldu! Tam savaş yetkisi alan Trump iddialı konuştu
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur

İran adres gösterdi: Vurulursa tüm dünyadakiler meşru hedefimiz olur
Beyaz Saray'dan 'Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak' iddiasına yalanlama

Tehlikeyi görünce geri adım attı! İran'la ilgili o iddiaya yalanlama
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama