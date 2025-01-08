Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın cenaze töreni Biden ve Trump'ı yan yana getirecek

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın yarın düzenlenecek cenaze töreni ABD Başkanı Joe Biden ile seçilmiş başkan Donald Trump'ı yan yana getirecek.

ESKİ BAŞKANLAR DA KATILACAK

29 Aralık 2024'te hayatını kaybeden Carter için Washington'da düzenlenecek devlet törenine, ABD Başkanı Biden ve seçilmiş başkan Trump'ın yanı sıra eski başkanlardan Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton'ın da katılması bekleniyor.

Son olarak eski ABD Başkanı baba Bush'un 2018'deki cenaze töreninde dönemin mevcut başkanı ile eski başkanlar bir araya gelmişti.

ÖZEL CENAZE TÖRENİ

Carter için yarın Washington Ulusal Katedrali'nde resmi tören düzenlenecek. Başkentteki resmi törenlerin tamamlanmasından sonra Carter'ın naaşı, tekrar Georgia'ya götürülecek, yaşadığı şehir Plains'teki Maranatha Baptist Kilisesi'nde sadece ailesi ve yakınlarının katılacağı özel cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.