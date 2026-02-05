Haberler

Eşiyle tartışıp camdan atlayan 5 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hatay'da yaşayan 5 çocuk babası şahıs, 5'inci kattan üstü yarı çıplak halde atlayarak intihar etti. Genç babanın, eşiyle yaşadığı tartışma sonrası canına kıydığı iddia edildi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Suriye uyruklu M.V.., üstü yarı çıplak şekilde 5'inci kattaki evinden aşağı atladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle gencin olay yerinde öldüğü tespit edildi.

EŞİYLE TARTIŞINCA ATLAMIŞ

M.V.'nin evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, eşiyle tartıştıktan sonra atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Çalışmaların ardından yabancı uyruklu genç babanın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastaneye morga kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

