Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Brezilya'da Itumbiara Belediyesi'nde hükümet sekreteri olarak görev yapan bir yetkili, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip özel dedektif tuttu. Yapılan takip sonucunda eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu görüntüler üzerinden de kesin olarak öğrenen yetkili, 2 çocuğunu öldürüp intihar etti. Yaşanan olay kentte büyük üzüntü ve şok yaşattı.

  • Brezilya'nın Goiás eyaletindeki Itumbiara kentinde bir hükümet sekreteri, iki çocuğunu öldürdü ve ardından intihar etti.
  • Sekreter, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu özel dedektif aracılığıyla öğrendikten sonra bu eylemleri gerçekleştirdi.
  • Polis, evde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Brezilya'nın Goiás eyaletine bağlı Itumbiara kentinde yaşanan aile faciası ülke gündemine oturdu. Itumbiara Belediyesi'nde hükümet sekreteri olarak görev yapan bir yetkili, eşinin kendisini aldattığını öğrenmesinin ardından iki çocuğunu öldürdü ve ardından intihar etti.

ÖZEL DEDEKTİF YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

Yerel basında yer alan bilgilere göre sekreter, bir süredir şüphelendiği eşini takip etmesi için özel bir dedektif tuttu. Yapılan takip sonucunda eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu kesin olarak öğrendi. Bu gelişmenin ardından aile içinde büyük bir kriz yaşandı.

2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay günü sekreter, evde bulunan iki çocuğunu öldürdü. Daha sonra aynı yerde kendi yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri evde üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı.

KENTTE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANIYOR

Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, kentte büyük üzüntü ve şok yaşandı. Yaşanan trajedi Brezilya'da aile içi şiddet ve ruh sağlığı konularını yeniden gündeme taşıdı.

