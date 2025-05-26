Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntü dünya gündemine bir numaradan giriş yaptı.

MACRON'UN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI

Associated Press ajansı tarafından Hanoi Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde Brigitte Macron'un kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor.

KAMERA ÖNÜNDE TUHAF HAREKETLER

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara tuhaf hareketler yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Macron ve eşinin yaşadığı olaya ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yaşanan olay küçümsenerek "bir kavga" ve "rahatlama anı" olarak yorumlandı.