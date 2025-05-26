Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
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Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam seyahatinde eşi Brigitte Macron'un saldırısına uğradı. Uçağın Hanoi'ye inişi sonrasında servis edilen görüntülerde eşinin Macron'un yüzüne sert bir el hareketi yaptığı görülürken, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yaşanan olay küçümsenerek "bir kavga" ve "şakalaşma" olarak yorumlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntü dünya gündemine bir numaradan giriş yaptı.

MACRON'UN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI

Associated Press ajansı tarafından Hanoi Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde Brigitte Macron'un kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor.

KAMERA ÖNÜNDE TUHAF HAREKETLER

Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara tuhaf hareketler yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.

SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Macron ve eşinin yaşadığı olaya ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yaşanan olay küçümsenerek "bir kavga" ve "rahatlama anı" olarak yorumlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Eee Nolmus Yane Buda Habermi? Cocuktur Yaramazlik Yapttiysa Ninesi Uyarmak Zorunda Kalmis

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıCHP Savar:

tokatlasin tabi hanımının sözünü dinlesin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Herhalde ucakta yine kokain cektiler ve kontrolu kaybettiler?

Yorum Beğen8
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Haber YorumlarıNusret Kadirsoy:

O cesareti nereden aldığını bir bilseniz şaşırırsınız.

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Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

bu adamida tokatlamayan kalmadi)

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