Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam seyahatinde eşi Brigitte Macron'un saldırısına uğradı. Uçağın Hanoi'ye inişi sonrasında servis edilen görüntülerde eşinin Macron'un yüzüne sert bir el hareketi yaptığı görülürken, Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yaşanan olay küçümsenerek "bir kavga" ve "şakalaşma" olarak yorumlandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Vietnam ziyareti sırasında kaydedilen bir görüntü dünya gündemine bir numaradan giriş yaptı.
MACRON'UN YÜZÜNE SERT BİR TOKAT ATTI
Associated Press ajansı tarafından Hanoi Havalimanı'nda kaydedilen görüntülerde Brigitte Macron'un kendisinden 25 yaş küçük eşi Emmanuel Macron'un yüzüne sert bir tokat attığı görülüyor.
KAMERA ÖNÜNDE TUHAF HAREKETLER
Havalimanına inen uçağın kapısının açılmasının ardından yüzüne tokat yiyen Macron'un durumu bozuntuya vermemek için kameralara tuhaf hareketler yaptığı da dikkatlerden kaçmadı.
SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Macron ve eşinin yaşadığı olaya ilişkin görüntüler kısa sürede gündem olurken Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada yaşanan olay küçümsenerek "bir kavga" ve "rahatlama anı" olarak yorumlandı.