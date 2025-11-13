Haberler

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü

Eşarbı hamur yoğurma makinesine takılan kadın boğularak öldü
Yunanistan'da 49 yaşındaki bir fırıncı, hamur yoğurma makinesine takılan eşarbı nedeniyle boğularak hayatını kaybetti. Zoe adlı fırıncı, Larissa yakınlarındaki Damasi köyünde bir işletme sahibiydi. Makinesini temizlerken yaşanan bu trajik olay sonucunda Zoe'nin hayatını kaybetmesi, yerel topluluğu derinden üzdü. Zoe, geride iki çocuk bıraktı. Polis, olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Yunanistan'da bir fırıncı, boynundaki eşarbın hamur yoğurma makinesine takılması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Yerel haberlerde, hayatını kaybeden fırıncının Larissa yakınlarındaki Damasi köyünde işletmesi olan 49 yaşındaki Zoe olduğu belirtildi.

Ölü fırıncıyı bulan kişi, Yunan haber sitesi Protothema'ya verdiği röportajda şunları söyledi:

"Fırın makinesinin başındaydı. Boynuna doladığı eşarbu makineye takılmıştı.

Gerçekten çok üzücü ve haksız bir durum. Sabah beri titriyorum, inanmak istemiyorum, Zoe'muzun artık aramızda olmadığını kabul etmek istemiyorum."

Olay Perşembe sabahı, fırıncının makinesini temizlerken meydana geldi.

Zoe'yi bulan kişi hemen acil servisi aradı, ancak sağlık ekipleri Zoe'yi kurtaramadı.

Haberlere göre, fırıncının annesi de yakın zamanda vefat etmişti ve Zoe geride iki çocuk bıraktı.

Polis şu anda ölümün koşullarını araştırıyor.

Her ne kadar nadir görülse de, bu tür trajediler ilk kez yaşanmıyor. 2013 yılında, Fransa'nın Auvergne-Rhones-Alpes bölgesinde, Saint-Etienne'in La Metare mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki bir kadın, boynundaki eşarbın mutfak robotuna takılması sonucu hayatını kaybetmişti.

O sırada kadın, 15 yaşındaki oğlu ile birlikte pasta yapıyordu.

Yorumlar (1)

Wingchun07

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
