Esad rejimi, Türkiye'nin Suriyelileri geri göndermesine karşı çıktı - Haberler

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Esad rejimi, Türkiye'nin Suriyelileri geri göndermesine karşı çıktı

Haberler.com - Dünya
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Milyonlarca Suriyelinin ülkesini terk etmesine neden olan iç savaş, bölgede halen sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde Suriye'deki güvenli bölgeye yapılacak olan evlerle birlikte 1 milyon kişinin ülkesine dönebileceğini açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'ye dönmek isteyen 1 milyon vatandaşını kabul etmeyeceğini duyurup "Bu tür oyunları kesinlikle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Suriye'de yıllardır süren iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Suriyelilerin büyük bir kısmı da başta Türkiye olmak üzere çevre ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dönemde ülkemizde de gündem konusu haline gelen sığınmacıların ülkelerine geri dönüşü için yeni bir proje açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 1 milyon Suriyelinin ülkelerindeki güvenli bölgelere geri gönderileceklerini belirtti.

Esad rejimi, Türkiye'nin Suriyelileri geri göndermesine karşı çıktı

Konuya ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan olumsuz cevap geldi. Bakanlık, Türkiye'nin 1 milyon Suriyeli sığınmacıyı Suriye sınırındaki "güvenli bölgelere" geri gönderme projesini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye devlet haber ajansı SANA'ya cuma günü yaptığı açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, bu tür oyunları kesinlikle reddediyor." ifadelerini kullanarak diğer ülkelere Türkiye'yi finanse etmeme çağrısı yaptı.

Haberler.com - Dünya

Suriye, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (22)

Metin Yalcin:

Bizde girdiğimiz topraklardan 1 Metre geri çıkmıyoruz paşa gönlün bilir .. Bize her yol Angara ..

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Muhittin Cem:

Yiyorsa gebertin

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Alaaddin Coşkun:

Adam kendi vatandaşını kabul etmiyor biz neden hala bunlara bakıyoruz.kendi ülkesine hayrı olmayan faydasızların bizim ülkemize ne faydası olacak.

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