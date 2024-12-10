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Esad'la ilgili "Türkiye" iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

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Suriye'de rejimin çökmesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın uçağının Türk hava sahasını kullandığı iddiasına Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.

Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esad'ın ülkeden kaçarken Türk hava sahasını kullanmadığı bildirildi.

SURİYE'DE ESAD DEVRİLDİ

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad, silahlı muhaliflerin Baas rejimine son vermesinin ardından 8 Aralık'ta ülkeden ayrılma kararı aldı. Beşar Esad ve ailesi, gizli bir operasyonla apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

ESAD'LA İLGİLİ "TÜRKİYE" İDDİASI

Esad'ın kaçışıyla ilgili soru işaretleri devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Esad'ı kaçıran uçağın Rusya'ya giderken Türk hava sahasını kullandığı öne sürüldü.

DIŞİŞLERİ'NDEN YALANLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından ise söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi kaynaklara göre, Esad'ı taşıyan uçak Türk hava sahasını kullanmadı. Kaynaklar, Türk hava sahasının kullanımının izne tabi olduğunu, Esad'ı Rusya'ya taşıyan uçağın Türk hava sahasını kullanmak için Türk tarafına izin talebinin de olmadığı aktarıldı.

ESAD RUSYA'YA KAÇMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Esad'ın görevden ayrılma kararı alarak ülkeyi terk ettiğini bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 9 Aralık'ta, Esad ve ailesine sığınma sağlama kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait olduğunu söylemişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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