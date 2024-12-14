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Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı

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HTŞ öncülüğündeki silahlı muhalif grupların başkent Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Besar Eşad ve ailesi Rusya'ya kaçtı. Rejimin son başbakanı Muhammed el- Celali, Esad'ın son konuşmasını anlattı. Celali, "Durumun zor olduğunu söyledim, o ise sadece 'Yarın göreceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

27 Kasım'da HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya sığındı.

KAÇIŞI PLANINI EN YAKINLARINA BİLE SÖYLEMEMİŞ

Esad'ın kaçışının yankıları sürerken, detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Rejimin çökmesinin ardından Esad'ın kaçış öncesinde en yakınlarına bile haber vermediği öğrenildi. Esad'ın küçük kardeşi Mahir ve diğer akrabalarının da kaçış planından habersiz oldukları öğrenilirken, Mahir Esad'ın başka bir helikopterle Irak üzerinden kaçtığı öne sürüldü.

ESKİ BAŞBAKAN SON KONUŞMASINI ANLATTI

Rejimin son başbakanı Muhammed el- Celali, Rusya'ya kaçan Esad'ın gitmeden önce son konuşmasını da anlattı. Celali, "Durumun zor olduğunu söyledim, o ise sadece 'Yarın göreceğiz' dedi" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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