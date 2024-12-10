İşkence ettiği insanları aslanlarına yediriyordu! Esad'ın katil komutanı yakalandı

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu.Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.

İŞKENCE YAPTIĞI MUHALİFLERİ ASLANLARA YEDİRİYORDU

Esad'ın bir diğer işkencecisi Telal Al-Dakkak ise yakalandı. Heyet Tahrir eş-Şam'dan (HTŞ) yapılan açıklamada Al-Dakkak'ın Hama'daki Asi Meydanı'nda infaz edileceği duyuruldu. Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.