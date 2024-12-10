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İşkence ettiği insanları aslanlarına yediriyordu! Esad'ın katil komutanı yakalandı
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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın işkencecilerinden Telal Al-Dakkak yakalandı. İnfaz edileceği açıklanan Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın sağ kolu olan General Ali Mahmud, Şam'daki karargah ofisinde ölü bulundu.Suriyeli sivillere yönelik işkenceleri yöneten ve binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutulan Ali Mahmud'un cesedinin yanında bir adet tabanca da bulundu.

Muhalifleri aslanlara yedirmesiyle ünlenmişti! Esad'ın işkencecisi yakalandı

İŞKENCE YAPTIĞI MUHALİFLERİ ASLANLARA YEDİRİYORDU

Esad'ın bir diğer işkencecisi Telal Al-Dakkak ise yakalandı. Heyet Tahrir eş-Şam'dan (HTŞ) yapılan açıklamada Al-Dakkak'ın Hama'daki Asi Meydanı'nda infaz edileceği duyuruldu. Al-Dakkak, türlü işkenceler yaptığı Suriyeli muhalifleri beslediği aslanlara yedirmesiyle biliniyordu.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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