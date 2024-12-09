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Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var

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Suriye'de muhalifler 61 yıllık Baas rejimine son verirken Esad rejimine bağlı askerlerin neden ilerleyişi karşı koymadığı da merak konusu olmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı. Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını belirten Erakçi, bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye güvenlik güçlerinin İdlib'deki hareketlerden haberdar olduğunu fakat ordunun yetersiz kaldığını açıkladı.

ORDU MOTİVASYON KAYBI YAŞADI

İran Devlet Kanalına konuşan Erakçi, Suriye ordusunun motivasyon kaybı yaşadığını ve bu durumun propaganda ile psikolojik savaştan kaynaklandığını söyledi. Ayrıca, İran'ın her zaman Suriye hükümetine muhaliflerle barışçıl diyalog kurmayı tavsiye ettiğini vurguladı.

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama varİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi.

ESAD HÜKÜMETİ REFORMLAR KONUSUNDA HIZLI HAREKET ETMEDİ

Astana sürecinin gerilimi azaltmayı ve hükümet ile muhalefet arasında siyasi diyaloğu sağlamayı hedeflediğini belirten Erakçi, Esad hükümetinin reformlar konusunda yeterince hızlı hareket etmediğini ifade etti.

"ASKERİ VARLIĞIMIZ DEAŞ İLE MÜCADELEYLE SINIRLI"

İran'ın Suriye'deki askeri varlığının DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı olduğunu ve direniş gruplarına destek sağladığını belirten Erakçi, Suriye'nin iç sorunlarının çözümünün ise tamamen Suriye hükümetine ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
Kaynak: ANKA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHüseyin Kaan:

ulan iran son dakikaya kadar esada gazı verdiniz barış masasına oturtmadınız asıl sorumlu sizsiniz

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

HE HE HE

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Haber YorumlarıFake You hard:

Iran islam dunyasinin kanserisin

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Neymiş ordu motivasyon kaybına uğramış ! O iş öyle değil hatta Allah korkusunu veya Allah sevgisi kaybı da değil l Allah'tan korkmayı ve sevmeyi başka bir ülkede de yaparsın amaa vatan sevgisi bambaşka bir şey . O duyguyu başka bir yerde yaşayamazsın . Yaşasan , yaşasan özlemini yaşarsın . Bu Araplarda vatan sevgisi yok ve oluşmamış . Bir gurup zoru görünce kaçıyor bir gurubun da motivasyonun olmadığı söyleniyor . Anlayacağınız fıslar fıs

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Haber YorumlarıEvvab:

Suriye ordusunun durumunu İran dış ilişkiler bakanı açıklıyor. çok manidar.

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Zalımın teki hapıshanelerdeki insanın kemığını dağı yokedıpkalıphalıne getıren o presneyın nesi bu zalım mutlak kaçmayacacaktıyok edılecekti

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Haber YorumlarıLetgohesap null:

israile vadedildi oralar çünkü

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Haber Yorumlarıdehide:

Çünkü kimse Recep Tayyip Erdoğan karşısında duramaz. Herkes ondan korktu ve savaşmadılar. Esad o yüzden kaçmak zorunda kaldı

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Haber Yorumlarıufo:

İran fitnedir

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