Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinde öncü rol oynayan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani), ilk televizyon mesajında dikkat çeken mesajlar verdi. Kürtlerin Suriye'nin bir parçası olduğunu söyleyen Colani, rejimin çöküşüyle birlikte zulümün de bittiğini söyledi.

COLANİ: SURİYE'DE KÜRTLER TEMEL BİR ROL OYNAYACAK

HTŞ lideri Colani, "Tıpkı bizim gibi onlar da zorluklarla baş başa kaldı. Ama artık rejim yıkıldı. Rejimin çöküşüyle onlara karşı zulümler de bitti. İnşallah geleceğin Suriye'sinde Kürtler temel bir rol oynayacaklar. Her birimiz hukuk çerçevesinde hakkını alacak. İnşallah Afrinlilerin şehirlerine dönmesi için gayret göstereceğiz." dedi.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani)

BARZANİ'DEN COLANİ'YE YANIT

Heyet Tahrir Şam liderinin açıklamalarına Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den yanıt geldi. Barzani yaptığı açıklamada, HTŞ liderinin sözlerinin umut verici olduğunu belirtti. Barzani şunları söyledi: "Sayın Ahmed Şera'nın, Suriye'de Kürt halkı hakkında verdiği demeci gördüm, Kürt halkını, Suriye'nin geleceğiyle bağlantılı bir parça ve kardeş olarak tanımladı.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ ADINA MEMNUNİYET VERİCİ"

Bu perspektif hem Kürtler hem de Suriye'nin geleceği adına memnuniyet verici ve olumlu karşılıyoruz. Bu adımın tarihin seyrini düzeltmeye vesile olmasını umuyor, geçmişte Suriye'de Kürt halkına karşı yapılan yanlış ve haksız muamelenin düzeltilmesi için bir başlangıç olmasını diliyoruz.

"TÜM BİLEŞENLER BU FIRSATTAN YARARLANMALI"

Bu bakış açısı güçlü bir Suriye'nin inşasına vesile olur, Kürtler, Araplar ve Suriye'deki diğer tüm bileşenler bu fırsattan yararlanmalıdır. Böylece bu fırsatı değerlendirip, birlikte, güçlü, özgür ve demokratik bir Suriye kurma sürecine katılım sağlayabilirler."