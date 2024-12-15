Üye Girişi
Haberler
İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
Suriye'de yeni savunma bakanından PKK/YPG'ye operasyon sinyali
İşte Suriye'deki yeni hükümetin ilk hedefi
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Belediye başkanından küçük çocuğa ilginç soru: Baban rüşvet yer mi?
Putin'in sağ kolu Kadirov'a suikast saldırısı
Ukrayna'dan Putin'in sağ koluna suikast saldırısı

Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad'ı gönderen Heyet Tahrir Şam lideri Colani'nin, "Geleceğin Suriye'sinde Kürtler temel bir rol oynayacaklar." açıklamasına KDP lideri Mesud Barzani'den yanıt geldi. Barzani, açıklamanın gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinde öncü rol oynayan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani), ilk televizyon mesajında dikkat çeken mesajlar verdi. Kürtlerin Suriye'nin bir parçası olduğunu söyleyen Colani, rejimin çöküşüyle birlikte zulümün de bittiğini söyledi.

COLANİ: SURİYE'DE KÜRTLER TEMEL BİR ROL OYNAYACAK

HTŞ lideri Colani, "Tıpkı bizim gibi onlar da zorluklarla baş başa kaldı. Ama artık rejim yıkıldı. Rejimin çöküşüyle onlara karşı zulümler de bitti. İnşallah geleceğin Suriye'sinde Kürtler temel bir rol oynayacaklar. Her birimiz hukuk çerçevesinde hakkını alacak. İnşallah Afrinlilerin şehirlerine dönmesi için gayret göstereceğiz." dedi.

Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdiHeyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Colani)

BARZANİ'DEN COLANİ'YE YANIT

Heyet Tahrir Şam liderinin açıklamalarına Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'den yanıt geldi. Barzani yaptığı açıklamada, HTŞ liderinin sözlerinin umut verici olduğunu belirtti. Barzani şunları söyledi: "Sayın Ahmed Şera'nın, Suriye'de Kürt halkı hakkında verdiği demeci gördüm, Kürt halkını, Suriye'nin geleceğiyle bağlantılı bir parça ve kardeş olarak tanımladı.

"SURİYE'NİN GELECEĞİ ADINA MEMNUNİYET VERİCİ"

Bu perspektif hem Kürtler hem de Suriye'nin geleceği adına memnuniyet verici ve olumlu karşılıyoruz. Bu adımın tarihin seyrini düzeltmeye vesile olmasını umuyor, geçmişte Suriye'de Kürt halkına karşı yapılan yanlış ve haksız muamelenin düzeltilmesi için bir başlangıç olmasını diliyoruz.

"TÜM BİLEŞENLER BU FIRSATTAN YARARLANMALI"

Bu bakış açısı güçlü bir Suriye'nin inşasına vesile olur, Kürtler, Araplar ve Suriye'deki diğer tüm bileşenler bu fırsattan yararlanmalıdır. Böylece bu fırsatı değerlendirip, birlikte, güçlü, özgür ve demokratik bir Suriye kurma sürecine katılım sağlayabilirler."

Esad'ı gönderen liderin sözleri, Barzani'yi sevindirdi
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
img

"Soğuktan öleceğim" diye haykıran adam, bir gün sonra bu halde bulundu
img

Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıWhite Turk:

Bütün müslümanlar kardeştir. Pkk gibi ateist marksist kafalar bunu anlayamaz. Suriyede türkler araplar kürtler kazandı. Ateist doğulular ve batılılar kaybetti.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhayatsız bjk:

kürtler dediği ayrılıkçı kürtler. onlar da abd'nin ve israil'in hizmetkarı. bu sözler colani'nin israil'e çalıştığını gösteriyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kadıköy'de ikinci gol geldi
İkinci gol geldi! Tempo inanılmaz
Ferdi Tayfur'un sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Ünlü sanatçı hastaneye böyle getirildi
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
Ünlü oyuncuyu babaannesi yemek yedirirken hatırladı
Babaannesine yemek yediren ünlü oyuncu, bunu hiç beklemiyordu
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Fenerbahçe, kulübü tehdit eden tribün liderinin kombinesini iptal etti
Tehditler savuran tribün liderine yaptığına bakın

Son Dakika Haberleri

Villarreal Real Betis CANLI İZLE şifresiz! La Liga Villarreal Real Betis maçı ne zaman? Real Sociedad Las Palmas CANLI İZLE şifresiz! La Liga Real Sociedad Las Palmas maçı ne zaman? Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Başakşehir'in iptal edilen golü ofsayt mı değil mi (Fenerbahçe – Başakşehir)? Southampton Tottenham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Southampton Tottenham maçı ne zaman? Chelsea Brentford CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Brentford maçı ne zaman? B.Dortmund Hoffenheim CANLI İZLE şifresiz! Bundes Liga B.Dortmund Hoffenheim maçı ne zaman? Manchester City Manchester United CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester City Manchester United maçı ne zaman? Fenerbahçe Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Başaşehir maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Başakşehir CANLI izle! Fenerbahçe Başakşehir maçı ŞİFRESİZ izleme linki var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.