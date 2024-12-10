Esad dönemi kapanır kapanmaz İran'dan dikkat çeken karar

27 Kasım'da operasyonlara başlayan silahlı muhalif gruplar, 12 günde 61 yıllık Baas rejimine bitirerek Beşar Esad saltanatını da sona erdirdi. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad ve ailesi, apar topar Rusya'ya sığındı.

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken İran'dan dikkat çeken bir karar geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Esad rejiminin yıkılmasından sonra Suriye'de İran'ın silahlı varlığının kalmadığını söyledi.

SURİYE'DE İRAN'IN SİLAHLI VARLIĞI KALMADI

Khabaronline haber sitesine göre Selami, İran Meclisi'nde Suriye'deki son gelişmeler ve İran'ın takip edeceği askeri stratejinin ele alındığı kapalı toplantıda konuştu. Esad rejiminin düşüşüne kadar İran'ın askeri danışmanları ve güçlerinin Suriye'de bulunduğunu belirten Selami, ancak an itibarıyla İran'ın Suriye'de herhangi bir askeri varlığının olmadığını vurguladı.

Toplantıda, bölgedeki askeri stratejiler, İsrail'in operasyonları ve İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonlar masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgenin güvenlik ve istihbarat durumu detaylı şekilde değerlendirildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı. Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.