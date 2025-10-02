Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıkladı.

Gözlemevi'nin X hesabından yapılan duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova'ya mal etmek amacıyla planlandığı ileri sürüldü.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Esad'ın 30 Eylül sabahı Moskova'nın eteklerindeki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kaynaklara göre, hastanede bulunduğu süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azzam'ın kendisini ziyaret etmesine izin verildi. Zehirlenme girişimi, Esad'ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

MUHALİF GRUPLARIN OPERASYONUYLA DEVRİLMİŞTİ

Esad, 8 Aralık 2024'te HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların öncülük ettiği ani bir operasyonla devrilmiş, böylece 54 yıllık Esad hanedanı iktidarı sona ermişti.