Haberler

Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar

Esad'a Moskova'da suikast girişimi! Zehirleyerek öldürmeye çalıştılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığı iddia edildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu girişimin Rusya'yı zor durumda bırakmayı hedeflediğini açıkladı. Sağlık durumunun stabil olduğu bildirilen Esad'ın hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıkladı.

Gözlemevi'nin X hesabından yapılan duyuruda, girişimin Rus hükümetini zor durumda bırakmak ve suikastı Moskova'ya mal etmek amacıyla planlandığı ileri sürüldü.

SAĞLIK DURUMU STABİL

Esad'ın 30 Eylül sabahı Moskova'nın eteklerindeki bir hastaneden taburcu edildiği, sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Kaynaklara göre, hastanede bulunduğu süre boyunca yalnızca kardeşi Mahir Esad ve eski Cumhurbaşkanlığı İşleri Genel Sekreteri Mansur Azzam'ın kendisini ziyaret etmesine izin verildi. Zehirlenme girişimi, Esad'ın devrilmesinden yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

MUHALİF GRUPLARIN OPERASYONUYLA DEVRİLMİŞTİ

Esad, 8 Aralık 2024'te HTŞ öncülüğündeki muhalif grupların öncülük ettiği ani bir operasyonla devrilmiş, böylece 54 yıllık Esad hanedanı iktidarı sona ermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genelkurmay Başkanı'nın Özgür Özel'e açtığı dava reddedildi

Genelkurmay Başkanı'ndan Özel'e dava! Mahkeme kararını verdi
Sürpriz takım 2'de 2 yaptı, tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu

Tüm hesaplar değişti! İşte Şampiyonlar Ligi'nden puan durumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.