Ermenistan ve ABD Ortak Askeri Tatbikat Düzenleyecek

ERMENİSTAN ve ABD'nin, 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlanmak için, ABD ve Ermenistan 12-20 Ağustos'ta Ermenistan'da 'Eagle Partner 2025' isimli ortak tatbikat düzenleyecek" ifadesi kullanıldı.

Tatbikatta, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barışı koruma kuvveti, Avrupa ve Afrika'daki ABD askerleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarının yer alacağı kaydedilen açıklamada, özellikle barışı koruma misyonlarında tıbbi tahliyelere ağırlık verileceği belirtildi.