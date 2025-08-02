Ermenistan ve ABD Ortak Askeri Tatbikat Düzenleyecek

Ermenistan ve ABD Ortak Askeri Tatbikat Düzenleyecek
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Ermenistan ve ABD, 12-20 Ağustos tarihlerinde 'Eagle Partner 2025' isimli ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikatta barışı koruma görevleri üzerine odaklanılacak.

ERMENİSTAN ve ABD'nin, 12-20 Ağustos tarihlerinde ortak askeri tatbikat düzenleyeceği bildirildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılıma hazırlanmak için, ABD ve Ermenistan 12-20 Ağustos'ta Ermenistan'da 'Eagle Partner 2025' isimli ortak tatbikat düzenleyecek" ifadesi kullanıldı.

Tatbikatta, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin barışı koruma kuvveti, Avrupa ve Afrika'daki ABD askerleri ile Kansas Ulusal Muhafızlarının yer alacağı kaydedilen açıklamada, özellikle barışı koruma misyonlarında tıbbi tahliyelere ağırlık verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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