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Ermenistan parlamento seçimlerinde Paşinyan çoğunluğu sağladı

Ermenistan parlamento seçimlerinde Paşinyan çoğunluğu sağladı
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Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi, 105 sandalyeden 61'ini alarak tek başına çoğunluğu sağladı.

ERMENİSTAN'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin tek başına çoğunluğu sağladığı bildirildi.

Ermenistan basını, ülke genelinde oy sayım işleminin tamamlandığını duyurdu. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi'nin, 105 sandalyeden 61'ini elde ederek parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığı belirtildi. Oyların yüzde 23,29'unu iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumunun, yüzde 9,94'ünü eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı'nın, yüzde 4'ünü ise Müreffeh Ermenistan Partisi'nin elde ettiği açıklandı.

Oy oranlarına göre 105 sandalyeli mecliste Sivil Sözleşme Partisi'nin 61, Güçlü Ermenistan'ın 28, Ermenistan İttifakı'nın 11 ve Müreffeh Ermenistan Partisi'nin de 5 koltuğa sahip olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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