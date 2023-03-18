Ermeni asıllı Rus siyasetçiden skandal sözler: Bize ait olanı geri alalım, Ayasofya üzerine haç dikelim

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, Türkiye ile ilgili skandal açıklamalara imza attı. Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu söyleyen Bagdasarov, "Bunu kullanalım. Türkiye'deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak bize ait olanı geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul) Ayasofya üzerine haç dikelim!" dedi.

Ermeni asıllı Rus siyasetçi Semyon Bagdasarov, skandal sözler sarf etti. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'nin zor durumda olduğunu söyleyen Bagdasarov, İstanbul'u işgal etme çağrısında bulundu.

"AYASOFYA ÜZERİNE HAÇ DİKELİM"

Vladimir Solovyov'un programında konuşan Bagdasarov, "Türkiye şu an zor durumda, bunu kullanalım. Orta Asya'dan onu kovalım, Ukrayna'daki nüfusunu baltalayalım. Güney Kafkasya'dan kovalım. Türkiye'deki belirli güçleri kaldıralım ve tarihi olarak 'bize ait olanı' geri alalım. Konstantinopolis (İstanbul)! Ayasofya üzerine haç dikelim!" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE ERMENİLERE SESLENMİŞTİ

Semyon Bagdasarov, daha önce yaptığı konuşmalarda 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Ermenilere Özellikle İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nu destekleme çağrısında bulunmuştu.