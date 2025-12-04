Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor

Letonya'da son yıllarda dikkat çekici bir sosyal sorun yaşanıyor: Erkek nüfusunun azalması. Ülkedeki kadınlar eğitim, sağlık ve yaşam süresi açısından daha avantajlı olurken; erkekler alkol kullanımı, iş kazaları ve yüksek intihar oranları nedeniyle daha genç yaşlarda hayatını kaybediyor. Bu durum, özellikle bekar kadınlar için ciddi bir "eş ve partner bulma" sorununa yol açmış durumda.

29 yaşındaki Dania, çalıştığı festivallerde personelin neredeyse tamamının kadın olduğunu belirterek şöyle konuşuyor:

"Bir sorun yok ama ortamda biraz da erkek olsa daha dengeli olurdu. En azından sohbet edecek, flört edecek birkaç kişi olur."

Arkadaşı Zane ise çok sayıda kadının bu nedenle yurtdışında partner bulduğunu söylüyor:

"Çevremdeki herkes başka ülkelere gidip ilişkilerini orada kuruyor. Burada erkek bulmak gerçekten zor."

Yeni trend: "Bir saatlik koca" hizmeti

Erkek sayısının yetersiz olması, Letonya'da ilginç bir hizmet sektörünün ortaya çıkmasına neden olmuş: "Bir saatlik koca".

Bu hizmet, kadınların evdeki küçük tamirat ve bakım işler için usta çağırmasına imkan tanıyor.

Sadece birkaç euro karşılığında musluk tamiri, TV montajı, mobilya kurulumu, elektrik işleri hatta ağır eşya taşıma gibi görevler için bir usta eve geliyor.

Komanda24 gibi şirketler, haftanın her günü "altın elli" ustaları kadınların evine gönderiyor.

Remontdarbi.lv ise bu hizmeti bir tür "ev içi Uber" haline getirerek, talep oluşturan kadınlara en geç 1 saat içinde usta yönlendiriyor.

Peki Letonya'da erkekler neden bu kadar az?

Sosyolog Baiba Bela, erkek nüfusundaki düşüşü şöyle açıklıyor:

"30–40 yaş aralığında erkeklerin ölüm oranı kadınlara göre üç kat daha yüksek. Bunun temel nedeni alkol, trafik kazaları ve iş kazaları."