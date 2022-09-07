Erkek arkadaşının evine gizli kamera koyan kız, gelen kişiyi görünce sinir krizi geçirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde erkek arkadaşının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine evine bir kamera koyan genç kız, eve gelen kişinin annesi olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

Ney York eyaletinde yaşayan Ashley adlı genç kız, erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine erkek arkadaşını takibe aldırıp, evine de gizli kamera taktırdı.

TAKİP ETTİKLERİ KİŞİ BİR KADINLA GÖRÜLDÜ

Genç kızın tuttuğu adamlar, şahsı takip ettiklerinde ormanlık bir alanda sarışın bir kadınla buluştuğunu belirledi. İkili burada samimi şekilde yakınlaşmalarının ardından eve geçti.

EVE GELEN KİŞİYİ GÖRÜNCE ŞOKA UĞRADI

Erkek ve sarışın kadının kamerada görünmesinin ardından ekran başındaki kız, sinir krizi geçirdi. Çünkü karşısındaki kişi annesiydi. Erkek arkadaşı ve annesinin yatakta cinsel ilişkiye girmeye hazırlık yaptığı sırada ortaya çıkan kız, ikisine de tepki gösterdi.