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Erhürman ile Hristodulidis, altı yıl aradan sonra Pile'de barış festivalinde buluştu

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Erhürman ile Hristodulidis, altı yıl aradan sonra Pile'de barış festivalinde buluştu
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Hristodulidis, altı yıl aradan sonra Pile'deki 6'ncı İki Toplumlu Barış Festivali'ne birlikte katıldı. Hristodulidis, ortak katılımın barış ve birlikte yaşama mesajı verdiğini, temasların önemli ama yeterli olmadığını söyledi.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, Pile'de düzenlenen 6'ncı İki Toplumlu Barış Festivali'ne birlikte katıldı. Altı yıllık aranın ardından yeniden düzenlenen festivalde yan yana görüntü veren iki liderin buluşması, Kıbrıs sorununda diyaloğun yeniden canlandırılmasına yönelik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Erhürman ve Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bulunan Pile'de düzenlenen festivale birlikte katıldı. Beyin fıtığı nedeniyle etkinliğe boyunlukla katılan Erhürman açıklama yapmadı.

Hristodulidis ise etkinliğe gelişinde, iki liderin ortak katılımının barış, birlikte yaşama ve adanın yeniden birleşmesi yönünde mesaj verdiğini söyledi. Bu tür ortak etkinliklere Erhürman ile birlikte katılmayı düzenli hale getirmek istediklerini belirtti. İki lider Pile köylülerinin hazırladığı açık büfede birlikte yemek yedi.

"ÖNEMLİ ANCAK YETERLİ DEĞİL"

Ortak buluşmaların Kıbrıs sorununun çözümü için yeterli olup olmadığı sorulan Hristodulidis, bu temasların önemli olduğunu ancak olumlu sonuç alınmasının siyasi iradeye bağlı olduğunu ifade etti.

Pile, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların birlikte yaşamayı sürdürdüğü köylerden biri. Festival, altı yıllık aranın ardından bu yıl yeniden düzenlendi.

Erhürman ve Hristodulidis, 13 Ekim'de BM himayesinde gerçekleştirdikleri görüşmede festivale birlikte katılma konusunda anlaşmıştı. İki liderin önümüzdeki dönemde Kültürel Miras ve Gençlik teknik komiteleri ile Sivil Toplum Danışma Organı Yönlendirme Komitesi toplantılarına da birlikte katılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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