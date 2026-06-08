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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile bir araya geldi
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ı kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme saat 15.00'te başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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