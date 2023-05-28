Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zafer Suriye'nin Azez ilçesinde kutlandı. Muhalifler Erdoğan'ı zaferini sokağa çıkarak kutladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zafer Suriye'nin Azez ilçesinde kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları gelirken, Suriye'de de muhalifler Erdoğan'ı zaferini sokağa çıkarak kutladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı. - AZEZ