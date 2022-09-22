Erdoğan'ın kürsüden gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti: Kendisine yanıtımı cuma günü vereceğim

Ankara ile Atina arasındaki tansiyon son günlerde neredeyse hiç düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan için sert ifadeler kullanması Atina yönetiminin tepkisine neden olurken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıtımı cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağım konuşmada vereceğim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma Atina yönetimini derinden sarstı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a tepki göstererek, "Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir" demişti.

BM KÜRSÜSÜNDEN FOTOĞRAF GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de botları batırılan ve boğularak hayatını kaybeden çocukların fotoğrafını göstererek Yunanistan'ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını belirtmişti.

"GERİSİNİ CUMA GÜNÜ BM'DE SÖYLEYECEĞİM"

Erdoğan'ın bu sözleri Yunanistan'da tepkilere yol açarken Başbakan Kiriakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi. Yunan Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlamalarına yanıtını cuma günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmada vereceğini söyledi. BM toplantısı için gittiği New York'ta dün yabancı konuklarla bir araya gelen Miçotakis, "Kimse Yunanistan'a kabadayılık yapamaz. Gerisini cuma günü BM'de söyleyeceğim" dedi.

ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ YİNE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Bu arada Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına karşı girişimleriyle dikkat çeken ABD Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas da Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini "ikiyüzlü ve temelsiz açıklamalar" diye niteleyen Pappas, "Tüm dünyaya ulusların egemenliğine saygı duyma çağrısı yapıyor ama kendisi Yunanistan'ın egemenliğini sürekli ihlal ediyor" dedi. ABD'li Kongre üyesi, Türkiye'ye F-16 satılmaması ve Erdoğan'ın yaptıklarından sorumlu tutulması için çabalarını sürdüreceğini de ifade etti.