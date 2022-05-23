Erdoğan'ın "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" sözlerine Yunanistan'dan cevap: Tartışmaya girmeyeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye giderek Türkiye'ye F-16 satışına karşı lobi yapan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" ifadesini kullanan Erdoğan'ın bu çıkışına Yunanistan'dan yanıt gecikmedi. Miçotakis'in ülkenin haklarını savunduğunu belirten Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" dedi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis. ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Beyaz Saray ve Kongre'de yaptığı görüşmelerde Washington'un Atina'ya F-35 savaş uçakları satması, Ankara'nın F-16 savaş uçaklarını modernleştirmek ve yeni savaş uçakları satın alma projesini ise engellenmesi için yoğun lobi yapmıştı.
Bugün Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'ye F-16'ları vermeyin" talebinde bulunan Miçotakis'e çok sert tepki gösterdi. "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" diyen Erdoğan, "Bundan sonrasını o düşünsün. Biz kendimize yeteriz. 'F-16'ları Türkiye'ye vermeyin' diye ABD'ye telkinde bulunan bir Yunanistan ile karşı karşıyayız. ABD herhalde Yunanistan'ın lafına göre hareket etmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yönelik tepkisine yanıt gecikmedi. Reuters'in haberine göre, Erdoğan'ın sert açıklamasına cevap veren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Miçotakis'in Yunanistan'ın haklarını ve uluslararası hukuku savunduğunu ve Yunanistan'ın dış politikasının da ittifaklara dayandığını söyledi.
İkonomu, "Türkiye'nin lideriyle karşılıklı bir tartışmaya girmeyeceğiz. Bizim politikamız ilkeler politikasıdır" sözlerini kullandı.