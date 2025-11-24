Haberler

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj Haber Videosunu İzle
Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, barış müzakereleri konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda "Barışa katkı sunmaya hazırız" mesajını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
  • Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel-küresel konular ele alındı.
  • Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi için gayretlerini sürdüreceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"TÜRKİYE GAYRETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

"BARIŞA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"

Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Yazgac:

eee o ne dedi???

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı

Cinayet 4 yıl sonra çözüldü! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Ders arası felaket; 12 yaşında kalp krizi geçirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.