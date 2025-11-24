Erdoğan ile Putin telefonda görüştü! İşte zirveye damga vuran mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı, barış müzakereleri konuşulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda "Barışa katkı sunmaya hazırız" mesajını verdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
- Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel-küresel konular ele alındı.
- Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı barışla sona ermesi için gayretlerini sürdüreceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.
"TÜRKİYE GAYRETLERİNİ SÜRDÜRECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.
"BARIŞA KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"
Erdoğan, Türkiye olarak tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgede kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirtti.