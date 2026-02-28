Erdoğan: 'Diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıya'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ardından diplomasiye alan açılması çağrısında bulundu.

28 Şubat'ta İstanbul'da katıldığı bir iftar programında konuşan Erdoğan, "Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla" başladığını söylediği saldırılardan "derin üzüntü ve endişe duyuyoruz" dedi.

" İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etmenin yanında dost ve kardeş İran halkının huzuruna kasteden sabahki saldırıları esefle karşılıyoruz" diye ekledi.

İran'a sabah erken saatlerde başlayan saldırıların ardından gün içinde Katar, Riyad, Abu Dabi, Dubai, Doha ve Manama gibi bölge kentlerinde patlama sesleri duyuldu.

Erdoğan, sözlerinin devamında, "Her ne sebeple olursa olsun Körfez'deki kardeş ülkelerimize yönelik İran'ın füze ve drone saldırılarını da kabul edilemez buluyoruz" ifadesini kullandı.

"Sağduyu ve aklıselim hakim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgemiz bir ateş çemberine sürüklenme riskiyle karşı karşıyadır" dedi.

Başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörleri acilen harekete geçmeye çağıran Cumhurbaşkanı, "Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından da müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız" diye ekledi.

Dışişleri Bakanlığı da tarafları "saldırılara bir an önce son vermeye davet etti".

Bakanlık tarafından 28 Şubat'ta yayımlanan açıklamada, Ankara'nın "arabuluculuk konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduğu" belirtildi.

Ankara, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden gelişmeler için "bölgemizin geleceğini ve küresel istikrarı riske atacak nitelikte" değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki meselelerin "barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini" vurgulayan bakanlık, "Uluslararası hukuka aykırı ve masum sivillerin hayatını tehdit eden her türlü eylemden derin kaygı duyuyor, şiddetin tırmanmasına neden olabilecek kışkırtmaları kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gün içinde İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanları ile görüştü.

Fidan ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonlaştı.

Bakanlık görüşmelerde "saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımların değerlendirildiğini" söyledi.

Bakanlık kaynakları bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve İran'la üç sınır kapısının açık tutulmaya devam edildiğini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı: 'Türkiye saldırılara destek vermiyor'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılara destek verdiği yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığını" söyledi.

Başkanlık tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yayımlanan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti tarafı olmadığı herhangi bir çatışma veya savaşta, taraflar lehine olacak şekilde hava sahası dahil olmak üzere hava, kara ve deniz unsurlarının hiçbirini operasyonel amaçlarla kullandırmaz" ifadelerine yer verildi.

Başkanlık, Türkiye'nin egemenlik alanlarına ilişkin tüm faaliyetlerinin "yetkili makamların denetim ve kontrolü altında yürütüldüğünü" söyledi.

Özgür Özel: 'İran'ı kurtarmak eli kanlı Netanyahu'ya düşmedi'

CHP lideri Özgür Özel de bugünkü Burdur mitinginde İran'daki son gelişmelere değindi.

İran'daki yönetimi desteklemediklerini ve İran hükümetinin "özellikle kadın hakları konusunda son derece sorunlu olduğunu" söyleyen Özel, İran'ın demokratik bir cumhuriyete dönüşmesini istediklerini fakat bunun dış müdahaleyle olmaması gerektiğini vurguladı:

"İran'ı, İran'daki kadınları kurtarmak ne Trump'a ne eli kanlı Netanyahu'ya düşmüştür. İran'ın kararını İran halkı verecektir."

Özel Türkiye'nin bu süreçte çok özenli, sivilleri gözeten, İran'ın toprak bütünlüğüne dikkat eden bir diplomasi yürütmesi gerektiğini de ekledi.