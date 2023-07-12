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Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire bomba yanıt

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NATO zirvesinin ardından Litvanya'da kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" yanıtını verdi. O anlar toplantı sırasında gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek vereceğini ifade etti.

"İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi TBMM'dir" diyen Erdoğan, "Bizim gibi milletvekillerimiz de de süreci yakından takip edecek. Somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada kendisine yöneltilen "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna "Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım" yanıtını verdi. Erdoğan'ın verdiği yanıt salonda gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili sözlerine şöyle devam etti; "Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak. Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento'dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Avrupa Birliği Türkiye İsveç Politika Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Zeki Topcuoglu:

Demek ki dünyanın yapacak başka işi yokmuş.

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DÜRÜST GURME:

Reis 1 yıldır işsizim ülser oldum yardım et.

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ERKAN ÜNAL:

Yaww bizi bu kadar multeciyle ab ye mi alırlar

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