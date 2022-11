Erdoğan'dan 'Harekat öncesi Biden ve Putin ile görüştünüz mü?' sorusuna yanıt: Bizler icazetli çalışmıyoruz

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü meydana gelen terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Bombalı saldırının ardından önceki gece yarısı TSK, Suriye ve Irak'ın kuzeyine Pençe-Kılıç Harekatı düzenledi.

GAZETECİLERDEN ERDOĞAN'A HAREKATLA İLGİLİ KRİTİK SORU

Muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile 70'e yakın hava aracının görev yaptığı harekatla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü uçakta gazetecilerin yönelttiği "Pençe-Kılıç operasyonu ile ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştünüz mü?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"HER ZAMAN SÖYLÜYORUZ, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Biz bu operasyonla ilgili ne Sayın Biden'la ne Sayın Putin'le herhangi bir görüşme yapmış değiliz. Fakat bizim her an bu bölgede bu tür şeyleri yapabileceğimizi zaten sayın Biden da sayın Putin de biliyor. Nitekim bu olayda da olduğu gibi, her zaman söylüyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz.

"AMERİKA'NIN ARTIK BİZİ BİLMESİ LAZIM"

Türkiye'nin güvenlik teşkilatı, bizler icazetli çalışmıyoruz. Biz eğer bir adım atacaksak bunun kararını veririz ve bu adımı da atarız. Bu konuda Amerika artık bizi bilmesi lazım. Herhalde biliyordur. Bundan sonraki süreçte zaten bizim çok daha önemli adımları kararlı bir şekilde nasıl atacağımızı, atmamız gerektiğini de inşallah hepsi görecek. Bizim tabii üzüntümüz şu; biz Amerika'yla NATO'da beraberiz. Ancak binlerce araç, gereç, mühimmat, silah bütün bunları Suriye'deki terör bölgesine maalesef bu Amerika göndermiştir. Bu sayın Obama döneminden itibaren olmuş, sayın Trump döneminde sürmüş, sayın Biden döneminde de devam etmektedir.

"BU TÜR TAVİZLER ÜLKEMİZ İÇİN SIKINTIDIR"

Peki biz bunu onlarla paylaştık mı? Evet paylaştık. Ben bunları sayın Obama'yla da paylaştım, sayın Trump'la da paylaştım, sayın Biden'la da paylaştım. Kendilerine "Biz sizinle NATO'da beraberiz, iki önemli müttefikiz. Bize böyle bir tehdit güneyden geldiğine göre siz buradaki terör örgütlerine bu destekleri vermek suretiyle bizi sıkıntıya sokuyorsunuz. Tabii biz bu sıkıntıları yaşayamayız. Gerektiğinde bunlara gereken cevabı da vermek durumunda kalacağız" dedim. Tabii bir şey söyleyemiyorlar. Biz de gerekeni bu noktada yaptık, yapıyoruz, yapmaya da yine devam edeceğiz. Buralardan asla taviz veremeyiz, çünkü bu tür tavizler ülkemiz için sıkıntıdır."