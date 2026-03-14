Erbil'deki petrol rafinerisine İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Lanaz Petrol Rafinerisi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucunda tesiste yangın çıktı.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri nedeniyle Irak'ta gerginlik yükselmeye devam ediyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in batısında bulunan Lanaz Petrol Rafinesi'ne yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırı nedeniyle endüstriyel tesisin bir bölümünde yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, tesiste maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ÇALIŞMALAR TAMAMEN DURDURULDU

Saldırının ardından rafine yönetiminin, hem güvenlik risklerini değerlendirmek hem de hasar tespiti yapmak amacıyla çalışmaları tamamen durdurma kararı aldığı kaydedildi. Yerel kaynaklar, tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik kanyakları ise İHA saldırısının sorumlularının belirlenmesi için kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gelişme, Irak'ta ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğuna yönelik benzer saldırıların düzenlendiği bir zamanda yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz
500

