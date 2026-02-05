Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı

Jeffrey Epstein dosyalarının incelenmesi sırasında çarpıcı bir güvenlik skandalı ortaya çıktı. Kamuya açılan belgelerde, Epstein'e ait olduğu belirtilen bazı yetişkin sitelerindeki hesap şifrelerinin açık şekilde yer aldığı belirlendi. Bu şifrelerin ifşa edilmesiyle birlikte, bazı kişiler söz konusu bilgileri kullanarak Epstein'in e-posta hesabına kısa süreli de olsa doğrudan erişim sağladı.

ŞİFREYLE E-POSTA HESABINA GİRDİLER

Dış basında yer alan analizlerde, ifşa edilen şifrelerin farklı platformlarda denenmesi sonucunda Epstein'e ait e-posta hesabının aktif hale geldiği ve gelen–giden kutularına erişildiği aktarıldı. Bu durum, dosyaların yayımlanma sürecinde kişisel verilerin yeterince korunmadığına yönelik eleştirileri güçlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Skandalın en dikkat çeken boyutlarından biri ise Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra da e-posta hesabında hareketlilik tespit edilmesi oldu. Teknik kayıtlar ve dijital izler, hesabın ölüm sonrası dönemde kontrol edildiğini veya en azından sisteme giriş denemeleri yapıldığını ortaya koydu. Bu bulgu, Epstein dosyaları etrafındaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Uzmanlar, bu durumun yalnızca bir güvenlik ihmali olmadığını, aynı zamanda adli süreçler, dijital delillerin korunması ve kamuoyuna açılan belgelerdeki redaksiyon sorumluluğu açısından ciddi sonuçlar.