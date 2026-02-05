Haberler

Yok böyle skandal! Epstein'ın e-posta hesabına girenler gözlerine inanamadı

Güncelleme:
Jeffrey Epstein'e ait olduğu iddia edilen yetişkin sitelerindeki hesap şifrelerinin yanlışlıkla ifşa edildiği ortaya çıktı. Bu şifreleri Epstein'in e-posta hesabında deneyen bazı kişiler, mail hesabına kısa süreli erişim sağlamayı başardı. Ayrıca, Epstein'in ölümünden sonra da e-posta adresinde hareketlilik olduğu tespit edildi.

  • Jeffrey Epstein'e ait olduğu belirtilen bazı yetişkin sitelerindeki hesap şifreleri, kamuya açılan belgelerde açık şekilde yer aldı.
  • İfşa edilen şifreler kullanılarak, Epstein'in e-posta hesabına kısa süreli doğrudan erişim sağlandı.
  • Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra e-posta hesabında hareketlilik tespit edildi.

Jeffrey Epstein dosyalarının incelenmesi sırasında çarpıcı bir güvenlik skandalı ortaya çıktı. Kamuya açılan belgelerde, Epstein'e ait olduğu belirtilen bazı yetişkin sitelerindeki hesap şifrelerinin açık şekilde yer aldığı belirlendi. Bu şifrelerin ifşa edilmesiyle birlikte, bazı kişiler söz konusu bilgileri kullanarak Epstein'in e-posta hesabına kısa süreli de olsa doğrudan erişim sağladı.

ŞİFREYLE E-POSTA HESABINA GİRDİLER

Dış basında yer alan analizlerde, ifşa edilen şifrelerin farklı platformlarda denenmesi sonucunda Epstein'e ait e-posta hesabının aktif hale geldiği ve gelen–giden kutularına erişildiği aktarıldı. Bu durum, dosyaların yayımlanma sürecinde kişisel verilerin yeterince korunmadığına yönelik eleştirileri güçlendirdi.

DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Skandalın en dikkat çeken boyutlarından biri ise Epstein'in 2019'daki ölümünden sonra da e-posta hesabında hareketlilik tespit edilmesi oldu. Teknik kayıtlar ve dijital izler, hesabın ölüm sonrası dönemde kontrol edildiğini veya en azından sisteme giriş denemeleri yapıldığını ortaya koydu. Bu bulgu, Epstein dosyaları etrafındaki soru işaretlerini daha da artırdı.

Uzmanlar, bu durumun yalnızca bir güvenlik ihmali olmadığını, aynı zamanda adli süreçler, dijital delillerin korunması ve kamuoyuna açılan belgelerdeki redaksiyon sorumluluğu açısından ciddi sonuçlar.

Erdem Aksoy
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim

Trump'ın tehdit ettiği liderden rest geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
