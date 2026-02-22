Epstein'in Çin planı suç kaydına takıldı: Vize alamadı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgeler, çocuk istismarı suçundan hüküm giymiş olan finansçının 2012 yılında Çin'e vize alabilmek için diplomatik bağlantılarını kullanarak "hileli" yollara başvurduğunu kanıtladı. Ortaya çıkan yazışmalar, Epstein'in Çin hükümetinden ret cevabı aldıktan sonra suç kaydını gizleyerek yeniden denemeye çalıştığını gösteriyor.

KRALİYET DANIŞMANI İLE KRİTİK YAZIŞMA: SABIKA KUTUSUNU İŞARETLEME

12 Mayıs 2012 tarihli bir e-posta, dönemin İngiltere Kraliyet ailesi danışmanlarından David Stern'den geliyor. Stern, Epstein'in reddedilen vize başvurusunun ardından başvurunun doğrudan değil, Paris'teki bir aracı acente üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor.

E-postada en dikkat çekici kısım ise Stern'in, vize formundaki "daha önce reddedildiniz mi?" veya "sabıkanız var mı?" kutucuklarının işaretlenmemesi (boş bırakılması) yönündeki tavsiyesi oluyor.

Stern, bu yasa dışı yöntemi önerirken "Bunu yapıp yapmamak J'nin (Jeffrey) kararıdır" diyerek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor.

NEDEN ÇİN? "ASİA GATEWAY" PROJESİ

Belgeler, Epstein'in Çin'de "Asia Gateway" (Asya Geçidi) adında bir yatırım ofisi kurmayı planladığını ortaya koyuyor. Epstein'in bu projede İngiliz Kraliyet ailesinin "aura ve erişim gücünü" kullanarak Çinli elitlerle bağ kurmayı hedeflediği iddia ediliyor.

ÇİN HÜKÜMETİ VİZE VERMEDİ

Tüm bu diplomatik kulis çalışmalarına ve "sabıka gizleme" tavsiyelerine rağmen, Çin makamlarının Epstein'in vize başvurusunu reddettiği ve söz konusu Pekin ziyaretinin hiçbir zaman gerçekleşmediği anlaşılıyor.

Bu yazışmaların ortaya çıkması, İngiltere'de siyasi bir depreme yol açarken, David Stern ve bağlantılı olduğu üst düzey isimler hakkında "yasa dışı vize danışmanlığı" ve "suç örtbas etme" iddialarıyla soruşturmalar derinleştiriliyor.