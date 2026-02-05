Haberler

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jeffrey Epstein hakkında yayımlanan yeni belgeler, Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile yıllar süren yakın ilişkisini, evlilik düşüncesiyle verdiği pırlanta yüzüğü ve Shuliak'ı da kapsayan milyon dolarlık miras planını ortaya koydu. Yazışmalarda ikilinin zaman zaman gerginlik yaşadığı, Epstein'in "yeterince zaman", "yeterince ilgi" ve "yeterince cinsellik" konularında şikayetlerini dile getirdiği görüldü.

  • Jeffrey Epstein'in Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile yıllar süren yakın ve tartışmalı bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
  • Epstein, Shuliak'a 33 karatlık pırlanta yüzüğü 'evlilik düşüncesiyle' verdiğini kendi el yazısıyla not düştü.
  • Epstein, Shuliak'a 50 milyon dolar nakit para ve çeşitli mülklerini bırakmayı planladığını belirtti.

ABD'de pedofili ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni resmi belgeler kamuoyuna açıldı. Belgeler, Epstein'in Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile yıllar süren yakın ve tartışmalı bir ilişki yaşadığını ortaya koydu.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERDİ

Dosyalarda Shuliak'ın, Epstein'in çevresinde Ghislaine Maxwell'den sonra en yakın isimlerden biri olduğu belirtildi. Shuliak'ın 20 yaşında ABD'ye geldiği, Epstein'in maddi ve sosyal desteğiyle Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim aldığı ve diş hekimi olduğu bilgisi yer aldı. Belgelerde Epstein'in, Shuliak'ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, akademik çevrelere girmesinde rol oynadığı ve kariyerine yön verdiği iddia edildi.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" VERİLEN YÜZÜK

Dosyalarda yer alan dikkat çekici detaylardan biri de Epstein'in Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Belgelerde, Epstein'in bu yüzüğü "evlilik düşüncesiyle" verdiğine dair kendi el yazısıyla not düştüğü bilgisine yer verildi.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

ÖLÜMÜNE KADAR İLETİŞİMDE KALDI

Tanıklıklara göre Epstein'in 2019 yılında New York'ta tutuklanmasının ardından çevresindeki pek çok kişi kendisiyle bağlarını kopardı. Ancak Shuliak'ın, Epstein'in cezaevinde hayatını kaybettiği güne kadar iletişimini sürdüren son kişilerden biri olduğu öne sürüldü.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

50 MİLYON DOLARLIK MİRAS PLANI

Belgelerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Epstein'in hazırladığı miras planı oldu. İddialara göre Epstein, Shuliak'a 50 milyon dolar nakit para bırakmayı planladı. Bunun yanı sıra New Mexico'daki çiftliği, Paris'teki dairesi, ABD Virjin Adaları'ndaki özel adaları ve New York'taki lüks malikanesinin de Shuliak'a devredilmesini öngördü. Ancak Epstein'in ölümünün ardından mal varlığının büyük bir bölümünün, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonuna aktarıldığı belirtildi.

Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

CİNSELLİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan belgelerde Epstein ile Shuliak arasında geçen çok sayıda mesaj ve e-posta da yer aldı. Yazışmalarda ikilinin zaman zaman gerginlik yaşadığı, Epstein'in "yeterince zaman", "yeterince ilgi" ve "yeterince cinsellik" konularında şikayetlerini dile getirdiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

haberciler siz magazincileride geçtiniz

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
SGK prim borcu ödemesinde peşinat şartı kaldırıldı

Bakan Işıkhan müjde gibi düzenlemeyi duyurdu! Sil baştan değişti
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Daha fazla altın kazanmak istedi, elindeki her şeyi kaybetti

Daha fazla altın kazanma isteğinin sonu hüsranla bitti
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak

Genç yıldız yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten