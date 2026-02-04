Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar "intihar" diyor ama soru hala gündemde
Cinsel istismar ve çocuk fuhşu suçlamalarıyla anılan sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın 2019'da cezaevinde ölü bulunması resmî kayıtlara intihar olarak geçse de, dış basında güvenlik ihmalleri, kamera kayıtlarındaki boşluklar ve güçlü bağlantıları nedeniyle öldürülmüş olabileceği ya da hâlâ yaşıyor olabileceğine dair spekülasyonlar sürüyor; ancak bu iddiaları doğrulayacak somut bir kanıt bugüne kadar ortaya konulmadı.
- Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Correctional Center cezaevinde ölü bulundu.
- New York Şehri adli tabibi, FBI ve Adalet Bakanlığı, Epstein'ın intihar ettiğini ve başka bir fail veya müdahale kanıtı bulunmadığını açıkladı.
- Epstein'ın ölümüne dair şüpheler, güvenlik ihmalleri, komplo teorileri ve sosyal medyada viral içeriklerle gündemde kalmaya devam ediyor.
Sapık milyarder Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Correctional Center cezaevinde ölü bulunmasının ardından resmî kayıtlarda "intihar" olarak kaydedildi. Ancak yıllardır dış basında bu ölümün arkasında başka bir şey olduğu yönünde şüpheler ve komplo teorileri dolaşıyor.
RESMİ AÇIKLAMA: EPSTEIN ÖLDÜ
New York Şehri adli tabibi, uzun süren otopsinin ardından Epstein'ın hücresinde asılarak intihar ettiğini açıkladı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı da defalarca yaptığı açıklamalarda başka bir fail veya müdahale kanıtı bulunmadığını, Epstein'ın intihar ettiğini teyit etti.
ŞÜPHELERİ CANLI TUTAN 3 ETKEN
Ancak dış basında ve halk arasında şu nedenlerle "yaşıyor olabilir" veya "öldürülmedi" gibi iddialar hâlâ konuşuluyor:
Güvenlik ihmalleri: Ölüm gecesi gardiyanların kayıt kontrolünü doğru yapmadığı, kamera kayıtlarında boşluklar olduğu iddiası zaman zaman gündeme geliyor.
Komplo teorileri: Çeşitli çevrelerde Epstein'ın güçlü bağlantıları nedeniyle öldürülmüş olabileceği veya bir koruma programıyla yaşamaya devam ettiği spekülasyonları dolaşıyor. Bu teoriler, özellikle sosyal medya ve forumlarda yeniden canlanıyor.
Meme kültürü: "Epstein didn't kill himself / Epstein kendini öldürmedi" ifadesi meme ve viral içerik olarak yayılarak tartışmanın sürdüğünün göstergesi oldu.
İDDİALAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR AMA...
Uzmanlar ve resmî organlar, iddiaların somut kanıtlara dayanmadığını yineliyor. FBI ve Adalet Bakanlığı açıklamalarında ölümün intihar olduğu, hiçbir delilin Epstein'ın yaşadığına veya cinayete kurban gittiğine işaret etmediği belirtildi.
Diğer yandan, hukuk çevreleri ve bazı analistler, belgelerin tam şeffaflıkla paylaşılmadığını, bu nedenle kamuoyunda "akıllarda soru işareti bırakan" bölgeler oluştuğunu dile getiriyor.