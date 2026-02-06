Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne (NTOC) iletilen bir bildirim formunda, kimliği sansürlenen bir kadın, çocuk yaşta insan kaçakçılığına maruz kaldığını ve bu süreçte çok sayıda cinsel saldırı ve tecavüz yaşadığını iddia etti. Belgeye göre bildirim, 22 Ekim 2024'te bir Tehdit Alım İncelemecisi tarafından hazırlanarak bir Özel Ajan'a iletildi.

"PARİS'TE ÜÇ KİŞİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADIM" İFADESİ

Belgede yer alan özet anlatımda kadın, beş yaşındayken yaşadığı daireden kaçırıldığını ve boğazından yaralandığını, yedi yaşında Kaliforniya'nın Fresno kentine götürüldüğünü belirtti. İddialara göre 12–13 yaşlarındayken yeniden kaçırılan kadın, Paris'e götürüldü ve burada üç kişi tarafından tecavüze uğradı. Belge, bu saldırının organize bir yapı tarafından gerçekleştirildiği iddiasını da içeriyor.

"FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJ VE CİNSEL SÖMÜRÜ"

Kadının beyanına göre kendisini kaçıranlar, genç kızların çıplak fotoğraflarını çekerek cinsel sömürü amacıyla kullanan bir organizasyonun parçasıydı. Belge, bu fotoğrafların politikacılar ve tanınmış kişiler için pazarlandığı iddiasını aktarıyor. Mağdur, adadan kurtulmanın tek yolunun çıplak poz vermek olduğunu ve evde çok sayıda bu tür fotoğraf bulunduğunu ileri sürdü.

EPSTEIN ADASI İDDİASI VE TECAVÜZ VURGUSU

Bildirim formunda, kadının 13 yaşındayken İrlanda'dan Jeffrey Epstein'ın adasına götürüldüğünü söylediği yer aldı. Belge, mağdurun adada bulunduğuna dair fotoğraflar sunabileceğini ifade ettiğini ve bu fotoğrafların kendisini doğrulayacağını iddia ettiğini kaydediyor. Metinde geçen bazı isim ve olaylara ilişkin ifadelerin belgede yer alan beyanlar olduğu, doğruluklarının ayrıca soruşturulması gerektiği notu düşülüyor.

"DEFALARCA BAŞVURDUM, CİDDİYE ALINMADIM"

Belgeye göre kadın, daha önce birden fazla FBI ofisine başvurduğunu ancak iddialarının dikkate alınmadığını söyledi. Mağdurun şu anda Almanya'da bulunduğu ve sığınma talebinde bulunduğu bilgisi de raporda yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİNE DAİR NOT

FBI belgesi, söz konusu iddiaları ön değerlendirme ve durumsal farkındalık amacıyla ileten bir bildirim niteliği taşıyor. Belgede aktarılan ifadeler, mağdurun beyanları olarak kayda geçerken, iddiaların doğrulanmasına yönelik adli süreçlere ilişkin detay paylaşılmadı.