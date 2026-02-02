Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu

Dünyanın yakından takip ettiği Epstein skandalında ABD Adalet Bakanlığı, 3 bine yakın yeni dosyayı internet sitesi üzerinden erişime açtı. 2019 yılında kaldığı cezaevinde yaşamına son veren pedofili Jeffrey Epstein ve bağlantılarına ilişkin soruşturmada yeni isimler ortaya çıkarken, 3 bin sayfayı bulan dosyalarda çok sayıda Türk isim de yer aldı.

"HER GÜN TECAVÜZE UĞRUYORDUM"

Olayın yankıları sürerken Epstein Adası'ndan kurtulan bir kadının verdiği röportaj yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. "Her gün tecavüze uğruyordum" diyerek söze başlayan ve o dönem çocuk olduğunu ifade eden kadın, "Bazen üç kez olduğu oluyordu. Tecavüze uğramam için beni zorla Epstein'in odasına sürüklüyorlardı. Son 17 yılımı adalet yerini bulsun diye uğraşarak geçirdim. Kendi hayatımı toparlamaya çalıştım ama bunu başaramadım. Eğer FBI ve devlet kurumları 1996'da Maria Farmer'i dinleseydi ben tecavüze uğramazdım. Bu yüzlerce çocuğu ve binlerce kadını kapsayan bir insan ticareti ağıydı" şeklinde konuştu.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.