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Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti

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Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Oyuncunun zirvede Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti.

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin 29'uncu oturumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. 11-24 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak olan zirveye her ülkeden bir sürü bilim insanı ve politikacı katılacak. Çöp Adam ve Diriliş Ertuğrul dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan da Türkiye'yi temsilen katılacak.

"UZMAN YERİNE NEDEN DİZİLERDE PADİŞAHI OYNAYAN AKTÖR TEMSİL EDİYOR?"

Zirvede Engin Altan Düzyatan'ın Türkiye'yi temsil edecek olması tepkileri de beraberinde getirdi. Kısa sürede adı trend listesine giren oyuncu için ilk yorumlardan biri Özgür Demirtaş'tan geldi. Düzyatan'ın bu etkinlikte olmasını eleştiren Demirtaş, "Çok net bir sorum var: Engin Altan Düzyatan'ın iklim değişikliği hakkında:

1) Bir eğitimi var mı?

2) Bir uzmanlığı var mı?

3) Bir liyakati var mı?

Neden ülkemizin bu alandaki bir uzmanı bizi temsil etmiyor da, dizilerde padişah canlandıran Aktör temsil ediyor?" ifadelerini kullandı. Engin Altan Düzyatan ise eleştirilerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Engin Altan Düzyatan daha önce de birkaç kez Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen etkinliklerde yer almıştı.

Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti

Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti

Engin Altan Düzyatan'ın İklim Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek olması tepki çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Dünya

Engin Altan Düzyatan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Azerbaycan Türkiye Dünya Bakü Çevre Medya Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

fikret ipek:

ENGİN BEY BİR VATANSEVER YETMEZMİ

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aykut aygu:

Uzman vs gitse kimin dikkatini çekecek, amaç zaten farkındalık oluşturmak değil mi? Özgür Demirtaş da muhalefet yapacam diye kantarın topuzunu kaçırdı artık her şeye müdahale etmeye çalışıyor.

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murat dural:

Türkiye de kim bildiği işi yapıyor ki?

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Birşey demedimki:

Bence bir dansöz ve birde kebap standı ile katılmak daha etkili olurdu. Türk lokumu da dağıtırdık..

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