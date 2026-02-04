Endonezya'daki toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi

Haberler

Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e ulaştı. Arama çalışmaları devam ediyor.

ENDONEZYA'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiği bildirildi.

Endonezya basını, Batı Cava eyaletinde 24 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Yetkililer, afette hayatını kaybedenlerin sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

