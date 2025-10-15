Haberler

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde bulunan Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamaların ardından alarm durumu en yüksek seviyeye çıkarıldı ve bölge sakinleri uyarıldı.

ENDONEZYA'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamaların ardından dün 3'üncü seviyedeki alarm durumunun en yüksek seviyeye çıkarıldığı kaydedildi. Bölge sakinlerine, yanardağa yaklaşmamaları ve maske takmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
