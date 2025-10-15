ENDONEZYA'daki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-Laki Yanardağı'nda yerel saatle sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Patlamaların ardından dün 3'üncü seviyedeki alarm durumunun en yüksek seviyeye çıkarıldığı kaydedildi. Bölge sakinlerine, yanardağa yaklaşmamaları ve maske takmaları çağrısında bulunuldu.