Endonezya'da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan tırı biçti. Kazada tırın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, aniden yavaşlayan trenden panikle atlayan bir yolcu yaralandı.

- Endonezya'da yolcu treni tırı biçti

JAKARTA - Endonezya'da seyir halindeki bir yolcu treni hemzemin geçitte sıkışan tırı biçti. Kazada tırın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, aniden yavaşlayan trenden panikle atlayan bir yolcu yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan Blitar şehrine sefer yapan Brantas isimli yolcu treni, Batı Semarang şehrinden geçtiği sırada bir köprünün hemzemin geçitte sıkışan bir tıra çarptı. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda çarpışma sonrası tırın şiddetli şekilde patlarken, olayda ölen olmadı. Kazada tırın sürücüsü çarpışma öncesi olay yerinden koşarak uzaklaşırken, çarpışma öncesi aniden yavaşlayan trenden atlamaya çalışan bir yolcu yaralanması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tren gelmeden hemen önce hemzemin geçitten yolun karşısına geçmekte olan tırın yola sıkıştığı ve sürücünün aracı hareket ettirmek için bir süre çabaladığı, fakat daha sonra geç kaldığını fark ederek koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Semarang Metropol Polisi Başkomiseri Irwan Anwar kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden kimse olmamasının sevindirici olduğunu belirtirken, çarpışma sonrası tırın ve trenin köprüye sıkıştığını ifade etti.

Endonezya Demiryolları Şirketi tarafından yapılan açıklamada, kazanın gerçekleştiği tren yolunun geçici olarak kullanıma kapatıldığı ve kaza sırasında trende bulunan yolcuların seyahatlerinin alternatif yollarla telafi edileceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.