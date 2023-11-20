Endonezya'da tren minibüse çarptı: 11 ölü, 3 yaralı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinde bir trenin minibüse çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

CAKARTA, 20 Kasım (Xinhua) -- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletine bağlı Lumajang bölgesinde Pazar akşamı bir trenin bir minibüse çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Eyalet arama ve kurtarma ofisi başkanı Muhammad Hariyadi, kazanın yerel saatle 19.53'te Ranupakis köyünde, tren bariyeri bulunmayan bir hemzemin geçitten geçen minibüse bir trenin çarpması sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

Xinhua'ya telefonda bilgi veren yetkili, "Kazada 11 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi yaralandı" dedi. Hariyadi, kazazedelerin tahliyesinde yerel arama ve kurtarma ofisinin de görev aldığını kaydetti.

Bölge polisinin verdiği bilgilere göre olay yerinde kazaya ilişkin soruşturma yürütülüyor.