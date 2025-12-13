Haberler

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında 1000'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymalarında 1000'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında can kaybı 1006'ya ulaştı. 5 bin 400'den fazla kişi yaralandı, 217 kişi kayıp. Yaklaşık 1.2 milyon kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 1000'i aştığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Kuzey Sumatra, Batı Sumatra ve Açe'deki afetlerle ilgili son verileri paylaştı. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1006'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, 5 bin 400'ten fazla kişinin yaralandığı ve 217 kişinin de hala kayıp olduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgede meydana gelen afetler nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin geçici barınaklara yerleştirildiğini aktardı.

