Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi
Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin kaldırıldığını ve bazı meclis politikalarının iptal edildiğini açıkladı. Ülkede binlerce kişi, milletvekili ayrıcalıklarına karşı protesto düzenliyor.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, protestolara yol açan milletvekillerine verilen ödeneklerin kaldırılacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Subianto, başkent Cakarta'daki Merdeka Sarayı'nda ülkede binlerce kişinin protesto ettiği milletvekili ayrıcalıklarına ilişkin açıklamada bulundu. Subianto, milletvekillerinin ödenekleri ve yurt dışı seyahatlerinin geçici durdurulması dahil bazı meclis politikalarının iptaline karar verildiğini belirtti.

Meclisin, kamu ile 'doğrudan diyaloğu yakında başlatacağını' kaydeden Subianto, bu diyaloğa topluluklar ve öğrenciler gibi grupların temsilcilerinin davet edilmesini isteyeceğini söyledi. Subianto, kamunun talep ettiği diğer tekliflerin de görüşüleceğini ve 8 partiden liderlerin bu konuda hemfikir olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
