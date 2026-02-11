Haberler

Endonezya'da Uçak Silahlı Saldırıya Uğradı: 2 Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Endonezya'nın Güney Papua eyaletinde iniş sırasında silahlı saldırıya uğrayan Cessna tipi küçük uçağın pilotları hayatını kaybetti. Uçaktaki 13 yolcunun durumu iyi.

ENDONEZYA'da havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğrayan küçük uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.

Endonezya basını, Güney Papua eyaletindeki Tanah Merah'dan havalanan 'Cessna Grand Caravan' tipi küçük uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda 2 pilotun yaşamını yitirdiği, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

