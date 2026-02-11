Endonezya'da Uçak Silahlı Saldırıya Uğradı: 2 Pilot Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Güney Papua eyaletinde iniş sırasında silahlı saldırıya uğrayan Cessna tipi küçük uçağın pilotları hayatını kaybetti. Uçaktaki 13 yolcunun durumu iyi.
ENDONEZYA'da havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğrayan küçük uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.
Endonezya basını, Güney Papua eyaletindeki Tanah Merah'dan havalanan 'Cessna Grand Caravan' tipi küçük uçağın, Boven Digoel bölgesindeki havalimanına inişi sırasında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu. Saldırıda 2 pilotun yaşamını yitirdiği, uçaktaki 13 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya