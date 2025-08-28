Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da kızamık salgını nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Doğu Asya ülkesi Endonezya'da görülen kızamık salgınında 17 kişi yaşamını yitirdi. Salgını kontrol altına almak adına geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı.

Kızamık salgını Güney Doğu Asya'da yeniden görüldü.

ENDONEZYA'DA 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde görülen kızamık salgınında çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN UYARI

Endonezya İstatistik Kurumu'nun yayımladığı verilerde, geçen yıl 5 yaş altı 22 milyon çocuğun yüzde 72'sinin aşılandığı belirtilerek, bu oranın bazı bölgelerde daha düşük olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise salgının önlenmesi için bu oranın yüzde 95 olması gerektiğini vurguladı.

AŞI KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yetkililer, 14 Eylül'e kadar sürecek aşı kampanyası kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanmasını hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Genç kız üniversiteyi kazanamadı, ailesi sevinçten havalara uçtu: Oley be

Üniversiteyi kazanamadı, ailesi sevinçten havalara uçtu: Oley be
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müftülüğün yanında rezalet! Gündüz vakti tarlada ilişkiye girdiler

Müftülüğün yanında rezalet! Gündüz vakti tarlada ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.