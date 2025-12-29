Endonezya'da Huzurevi Yangını... 16 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Endonezya'da Sulawesi adasındaki Manado şehrinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangında 16 kişinin hayatını kaybettiği bilidirildi.

Endonezya'nın Manado Emniyet Müdürü Irham Halid, düzenlediği basın toplantısında, "Werdha Damai huzurevindeki yangının dün geç saatlerde etkili olduğunu ve yetkililerin yangının çıkış nedenini soruşturmaya devam ettiğini" söyledi. Kuzey Sulawesi Emniyet Sözcüsü Alamsyah Hasibuan ise "Sahadaki ekiplerin tespitine göre şu ana kadar 16 can kaybı var. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Endonezya yerel medyası tarafından yayınlanan görüntülerde, alevlerin binayı sardığı görülürken, çevredekilerin yaşlı bir kişinin yanan binadan kaçmasına yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, "huzurevinin enkaza döndüğünü, geriye kalan yıkıntıların da kullanılamaz halde olduğunu" aktardı. Huzurevi görevlilerinin açıkladıklarına göre, kompleksin içinde olay sırasında yaklaşık 30 kişinin bulunduğu ifade edildi. Yetkililer, yangının gece geç saatlerde söndürüldüğünü bildirdi.