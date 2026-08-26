Endonezya'da 7.7 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 103'e Yükseldi
Endonezya'nın Flores bölgesinde 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, yaralı sayısı ise 1666'ya yükseldi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), depreme ilişkin son verileri açıkladı.
ENDONEZYA'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), ülkenin Flores bölgesindeki depreme ilişkin son verileri açıkladı. BNPB Afet Veri Merkezi Başkan Vekili Berton Panjaitan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 103'e yükseldiğini, yaralı sayısını 1666 olduğunu kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı