Endonezya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Endonezya'nın Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Abepura kasabasının 193 kilometre kuzeybatısında, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya