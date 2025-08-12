Endonezya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 6.3 Büyüklüğünde Deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Endonezya'nın Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Abepura kasabasının 193 kilometre kuzeybatısında, derinliği ise 10 kilometre olarak belirlendi.

ENDONEZYA'da 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Endonezya'nın doğusundaki Papua bölgesinde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Papua'daki Abepura kasabasının yaklaşık 193 kilometre kuzeybatısı olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı

Siyasileri karşı karşıya getiren Epözdemir'le ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı

Kulüpte kanlı gece! Kıskandığı kadını ve sevgilisini bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.