Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin açıklamasına göre, Endonezya'nın Ponorogo bölgesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 127 kilometre olarak belirlendi, ancak can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin 19 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Yaklaşık 127 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

